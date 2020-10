Jorge Jesus falou de reforços em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Farense

Farense: "Fico extremamente satisfeito por ter regressado à primeira divisão, clube onde eu como jogador, joguei e gostei muito, é um clube de futebol, tem paixão pelo futebol, fico feliz que tenha regressado ao escalão máximo do futebol português. Quanto ao jogo, penso que deve enquadrar dentro do que foi o Moreirense. Não tem nada a ver com o jogo da pré-época. Vai querer ser uma equipa organizada, tentar surpreender no contragolpe, são os momentos de jogo que podem ter mais importância. Nós vamos ser uma equipa que vai passar a maior parte do tempo no ataque, tentando manter o que é o nosso ADN. Foi em Famalicão, no Moreirense e vai ser amanhã, a tentativa da conquista rápida da bola quando não a temos. Vai basear-se basicamente nestes fatores. Vai criar muitas oportunidades e vamos ser mais concretizadores do que no último jogo".

Garantia do presidente que vai ter mais reforços: "Garantia não temos. Toda a gente sabe que andamos sempre à procura se aparece um central dentro das características que achamos importante... Era isso que desejava. Nunca neguei que queria outro avançado. Mas isso tinha que ser dentro das características que eu achasse que beneficiava a equipa. Se não aparecer não é uma prioridade. Vamos partir até abrir outra janela com os jogadores que temos. Estou satisfeito com os que temos".

Tempo de jogo últil: "É um tema que já discuti na Arábia Saudita. Lancei esse tema. Esses temas não têm a ver com tática. Acontece mais nos campeonatos de menos qualidade. Se acontecer novamente isso é porque as equipas não têm argumentos para saber defender melhor ou para ganhar mais tempo, com ou sem bola. Quando são mais equilibradas isso não acontece. Há equipas que aos 15 já se estão a mandar para o chão".