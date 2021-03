Weigl e os primeiros tempos em Portugal: "Nunca me arrependi de vir para o Benfica"

Médio do Benfica diz estar a gostar da experiência nas águias e elogiou a vida em Portugal.

Em conversa num podcast alemão, Julian Weigl falou sobre a vinda para Portugal e os primeiros tempos no Benfica. O médio diz que foi muito bem recebido e mostrou-se maravilhado com a cidade de Lisboa.

"O facto de ter vindo para o Benfica numa transferência de 20 milhões de euros fez com que houvesse grande expectativa sobre mim, os adeptos pensavam que eu ia chegar e fazer logo a diferença. Mas eu olho para as coisas de forma muito aberta. As pessoas foram muito simpáticas, receberam-me muito bem e, por isso, mesmo que desportivamente as coisas não tenham corrido assim tão bem, especialmente na época passada, nunca me arrependi de vir para o Benfica", referiu.

Sobre Portugal, elogiou a temperatura e o cuidado das pessoas com a pandemia. "Portugal é extremamente agradável. Estão 20 graus na rua, o tempo é ótimo, estamos perto do mar, a atmosfera é completamente diferente e essas coisas dão-nos qualidade de vida. A cidade não está de facto a ser explorada agora, as ruas não estão cheias de turistas, por isso acho que esta é uma altura excelente para conhecer aqueles cafezinhos simpáticos que há por todo o lado, passear na rua, cruzar-me com pessoas...", atirou.

"Estamos todos de máscara, é impressionante o cuidado que as pessoas têm com a segurança aqui. Já deu para ver que Lisboa é uma cidade cheia de recantos bonitos nos passeios de tuk-tuk", acrescentou.