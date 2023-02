Reações na imprensa internacional ao triunfo do Benfica em casa do Club Brugge, por dois golos sem resposta.

Demasiado tenros - DH Les Sports

"Dominado, o Brugge cedeu após conceder um penálti marcado por João Mário, afundando-se no final do jogo com o golo de Neres. A equipa vai precisar de uma façanha para passar."



Tiros nos pés - HLN

"Noite dolorosa no Jan Breydel; Brugge dá tiros nos pés com vários erros defensivos frente ao Benfica. Os quartos de final parecem nesta altura uma missão impossível."



Assinatura de Mário - La Gazzetta dello Sport

"Nunca marcou cinco golos em três épocas de Inter, mas no Benfica já os fez só nesta edição da Champions. No sucesso luso está a assinatura do médio, frio no penálti, e de Neres a aproveitar um erro."



Um roubo de carteira - As

"O Benfica ganhou vantagem no início da segunda parte. Ramos roubou a carteira a Hendry e este chutou no avançado. Neres aproveitou depois um erro de Meijer e a eliminatória ficou quase fechada"



Uma grande vitória - Olé

"O Benfica venceu em Brugge e colocou um pé nos "quartos". Após os 20", as águias tomaram conta da partida, lançaram-se para o ataque, inclusive por Otamendi após um grande corte na defesa."