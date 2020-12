"Nunca faria de Otamendi capitão para provocar", garante Jorge Jesus

Antes do duelo com o FC Porto, o treinador do Benfica assegura que "não pensa como há dez anos" e explica que o central argentino - que passou pelos dragões - é um dos capitães de equipa, mas "não por provocação".

O jogo de quarta-feira entre Benfica e FC Porto na Supertaça poderá marcar o primeiro embate entre os dragões e Nicolás Otamendi, central argentino que representou o clube azul e branco (entre 2010 e 2014) e que, no último verão, reforçou o Benfica.

"Ao longo dos anos de treinador fui aprendendo muita coisa. Uma das coisas que aprendi é que o mais importante e aquilo que devo passar é respeitar os meus adversários e não os provocar. Devo provocar no bom sentido do jogo, de ganhar. Já não penso como pensava há dez anos. Ainda se pensa que se ganha jogos nos bastidores e nas pressões fora do futebol. Isso tem de acabar e tem de ganhar e jogar quem for melhor dentro de campo, independentemente de sabermos que o futebol tem sempre controvérsias no jogo", começou por referir Jorge Jesus, aprofundando:

"Só hoje é que sei se o Otamendi vai jogar e se tiver de jogar não vai ser por provocação. Com André [Almeida], Pizzi e Samaris de fora - Samaris está lesionado - há cinco capitães e o Taarabt, que ainda não foi capitão. Nunca faria Otamendi capitão para provocar. O Otamendi é um dos capitães de equipa quando estes jogadores não estão, mas até pode ser o Adel [Taarabt]... Nunca faria isso [Otamendi como capitão] por provocação", reiterou Jesus.