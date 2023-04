Números do Benfica com peso na Europa: apenas o Celtic bate o registo

Nas dez principais ligas, apenas o Celtic bate o registo. Em Portugal, só em 2021/22 não daria título

Após a queda na Luz diante do FC Porto para o campeonato, seguida pelo desaire para a Champions, o Benfica volta à Liga Bwin e quer evitar percalços com o Chaves. Com o objetivo de defender a vantagem de sete pontos sobre o FC Porto, os encarnados apostam em manter a época com registos de destaque a nível europeu. Roger Schmidt realça que há poucas equipas como a sua no Velho Continente e os números mostram-no: nos dez campeonatos mais cotados do ranking, apenas o Celtic supera o Benfica no que diz respeito à média de pontos.

Média de pontos do FC Porto na última época era superior (2,68). Águias atacam agora parte final do campeonato. Na primeira volta perderam cinco pontos, com Braga e Sporting.

Com 71 pontos em 27 jornadas, as águias têm uma média de 2,63, superando oito líderes europeus. Tendo desperdiçado apenas cinco pontos em 31 partidas, a equipa do ex-Benfica Jota é a melhor: chega aos 2,84. Quanto a golos marcados, os católicos têm 3,16 de média e são, a par do Bayern, os únicos a bater os registos benfiquistas, que, na defesa, só são superados pelo Barcelona: os catalães permitem apenas 0,32 por jornada contra os 0,59 encarnados.

Olhando às últimas oito temporadas em que a Liga Portuguesa foi disputada em 34 jornadas, a média atual de pontos daria para vencer o título em... sete. Apenas o FC Porto da última época fez melhor: fechou a Liga com 91 pontos e média de 2,68 em pontos por jogo - dragões, em 2017/18, e águias, em 2015/16, ficaram perto (2,58).

Apontando à retoma, as águias têm sete jogos pela frente para defender a liderança. Na primeira volta, contra estes adversários, perderam cinco pontos, fruto da derrota com Braga e face ao empate com o Sporting.