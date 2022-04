Números de Roger Schmidt no PSV são piores que os de Sérgio Conceição e Rúben Amorim

Alvo do Benfica regista percentagem de vitórias mais baixa que a de Rúben Amorim e Sérgio Conceição em dois anos

Roger Schmidt é alvo do Benfica para comandar o plantel da próxima temporada, podendo suceder a Nélson Veríssimo, sendo o técnico alemão do PSV Eindhoven visto como um defensor do futebol de ataque, de privilegiar o espetáculo, algo que não lhe tem rendido muitos títulos ao serviço do emblema dos Países Baixos.

Em duas épocas ao serviço dos neerlandeses, conquistou uma Supertaça e, olhando para o número de vitórias alcançadas, apresenta uma percentagem que é superada, em Portugal, pelos dois maiores rivais das águias.