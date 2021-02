Números apontam para uma crise absoluta: Benfica a cair sem pára-quedas

O resultado frente ao Farense, no quarto jogo da temporada sem golos marcados, coloca a formação lisboeta como a que menos pontos (12) somou em toda a história do clube num ano civil.

Com o empate frente ao Farense o Benfica cavou para quinze os pontos que o separam do líder do campeonato, o Sporting, menos um dos que foram somados em 1996/97 em iguais 20 jornadas e que, à época, deixavam o FC Porto, futuro campeão, embalado para o título.

Na época em que os encarnados mais investiram no seu plantel principal e no regresso de Jorge Jesus à Luz, depressa os adeptos das águias têm visto as expectativas cair do sonho para o pesadelo, com o técnico amadorense e seus pupilos a acumularem recordes negativos ao longo de uma temporada onde o Benfica tem o título de campeão já ao longe e luta por apurar-se para a Liga dos Campeões da próxima época.