Novos dados sobre Everton: encaixe pode superar os 16 milhões de euros

Notícia no Brasil aponta para a inclusão de objetivos que podem chegar aos quatro milhões.

A contratação de Everton pelo Flamengo, válida para quatro épocas e meia, assegura às águias um encaixe fixo garantido de 13,5 milhões de euros e mais 2,5 M€ extras dependentes de objetivos, o que gerará um potencial ganho de 16 M€ pelas águias. Estes eram os valores já conhecidos e atempadamente apresentados por O JOGO. Mas o jornalista brasileiro Venê Casagrande assegurou que, para lá destes dois termos, haverá um terceiro.

Segundo este, o Benfica poderá vir a receber mais 1,5 milhões de euros caso sejam cumpridos dois requisitos: Everton complete cem jogos com a camisola do Flamengo até dezembro de 2025. Esta é uma meta acessível desde que o internacional canarinho não seja transferido antes do final desse período.

Quanto aos restantes valores a pagar pelo Flamengo, o destaque vai para os 13,5 milhões de euros, a fatia maior do negócio que, segundo Casagrande, será pago em oito fatias, algo como quase 1,7 milhões de euros cada. Já em relação ao valor extra de 2,5 milhões de euros, ficará dependente do cumprimento, durante a vigência do contrato assinado, de três conquistas: a Taça Libertadores, o Brasileirão e a Taça do Brasil.

