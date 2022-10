Novo Rafa encanta o Benfica: Schmidt deu liberdade para explodir

Palavras do treinador e posição no terreno ajudam a explicar a explosão do camisola 27. Mas há mais...

Decisivo na receção à Juventus, jogo em que as águias avançaram rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Rafa comprovou uma capacidade desequilibradora que, segundo apurou O JOGO, está diretamente relacionada com Roger Schmidt e tem reflexo em números que são já novos máximos na carreira do jogador de 29 anos.

Com a colocação numa posição mais central e não num dos flancos, o treinador visou explorar a velocidade de transição, característica que permite a Rafa surgir com maior frequência e perigo na grande área. Ainda anteontem, concretizou o seu bis diante da Vecchia Signora, e esteve com condições perfeitas para marcar por mais duas vezes, na mesma zona.