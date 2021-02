Novo empréstimo por parte do Benfica muito perto de ser oficializado

Yony González vai prosseguir a carreira no futebol brasileiro.

O Ceará está perto de oficializar a contratação, por empréstimo do Benfica, de Yony González. O atacante colombiano já está em Fortaleza, capital do estado do Ceará, e cumpre agora as últimas formalidades antes de assinar com o clube do nordeste do Brasil, ao qual será cedido até dezembro de 2021.

O jogador de 26 anos, ex-Fluminense, no qual se destacou em 2019, motivando o Benfica a avançar pela contratação e a pagar cerca de dois milhões de euros pela assinatura, vai ser novamente cedido depois do tempo que passou no Corinthians e no LA Galaxy, em 2020.