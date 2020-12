Novidades a registar na lista de convocados do Benfica para a Taça da Liga

Encontro com o Vitória esta quarta-feira.

Jorge Jesus chamou 20 jogadores para o encontro desta quarta-feira (21h00) com o Vitória de Guimarães, para os quartos de final da Taça da Liga. Destaque para os regressos de Vlachodimos, Vertonghen, Ferro, Grimaldo e Weigl às escolhas do treinador, tendo como comparação o encontro da Taça de Portugal com o Vilafranquense.

Svilar, Otamendi e Samaris, por outro lado, deixam a convocatória do treinador das águias, que tem André Almeida como baixa, ainda a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Everton e Pedrinho;

Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.