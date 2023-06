Nove jovens detidos por roubos durante os festejos do Benfica

Nove jovens, alguns dos quais menores, foram detidos pela prática de crimes de roubo nos festejos do campeonato de futebol realizados na noite de sábado para domingo, em Lisboa, informou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP adianta que o grupo inclui um jovem de 15 anos e oito entre os 16 e os 18 anos, detidos nas imediações da Praça Marquês de Pombal.

Os suspeitos da prática de roubos foram detidos após "descrições pormenorizadas" e tinham na sua posse quatro telemóveis, dois deles pertencentes "às vítimas que momentos antes tinham denunciado os crimes, reconhecendo no local os autores dos roubos", descreve a polícia.

Os outros telemóveis ficaram apreendidos, por se desconhecer os proprietários, contabilizando-se um prejuízo patrimonial de 1600 euros.

Este foi o primeiro balanço com incidentes feito pelas autoridades policiais sobre os festejos do 38.º título nacional do Benfica, que juntou dezenas de milhares de pessoas no centro da capital.

Depois da comemoração no Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Benfica confirmou a conquista do título ao vencer o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, milhares de pessoas confluíram para o Marquês de Pombal.

A equipa chegou à praça já no domingo, pelas 01h20, tendo, durante perto de uma hora, saudado e celebrado com os adeptos encarnados.

As detenções foram feitas pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, e os detidos foram presentes a tribunal para interrogatório, tendo sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais a três deles; apresentações bissemanais a um; e apresentações trissemanais a dois jovens.

O menor de 15 anos foi entregue à mãe, "ficando a mesma de o apresentar perante o Tribunal de Família e Menores da área de residência, para aplicação de uma medida tutelar", destaca a PSP, adiantando que os outros dois jovens foram libertados sem medida de coação.