Nove jogadores do Benfica procuram o primeiro campeonato da carreira

São três centrais, três médios e outros tantos atacantes no plantel à espreita do primeiro título.

O Benfica procura quebrar o jejum de títulos que dura desde 2018/19 e, esta tarde, diante do Santa Clara, poderá confirmá-lo. E se há muitos jogadores no plantel que já viveram a sensação de ganhar o título de campeão, independentemente do país, há nove futebolistas utilizados por Roger Schmidt na Liga, do atual grupo, que nunca venceram qualquer campeonato.

Promovido este ano, António Silva pode fazer a sua estreia em festejos como sénior, tal como o colega do eixo Morato e o lateral direito Gilberto. No miolo, Chiquinho é o mais experiente sem conquistas, sendo que Cher Ndour e João Neves, agora titular, subiram apenas este ano ao principal patamar. No ataque, a figura de destaque é Gonçalo Ramos, que vai na sua quarta participação na prova. Reforços de janeiro, Tengstedt e Schjelderup podem vencer o seu primeiro título, mas o extremo aspira a ser campeão a dobrar, pois o Nordsjaelland, de onde chegou, está na luta pelo campeonato na Dinamarca.

Já fora da Luz, Brooks, Weigl, Diogo Gonçalves, Henrique Araújo e Rodrigo Pinho poderão também festejar.