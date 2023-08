Nottingham Forest quer Morato, Benfica mantém posição

O interesse do Nottingham Forest bate de frente com o Benfica

Depois do Fulham há mais um clube da Premier League interessado em Morato. Desta feita trata-se do Nottingham Forest, que vê no brasileiro do Benfica uma solução para reforçar o centro de defesa.

Segundo sabe O JOGO, a proposta por Morato chegou aos 30 milhões de euros, cinco milhões acima da que foi, ainda no defeso, feita pelo Fulham.

O interesse do Forest bate de frente com o Benfica, que mantém o central brasileiro no lote dos intransferíveis.