Notícia O JOGO: negócio Enzo para o Chelsea continua de pé

Acordo entre jogador, Benfica e Chelsea é possível e pode ser concretizado nas próximas horas

A possibilidade de Enzo Fernández ser transferido do Benfica para o Chelsea continua de pé.

Apesar de o clube inglês ter recusado pagar 120 milhões de euros pelo médio argentino e, em paralelo, o Benfica ter recusado vender por menos que esse valor definido como cláusula de rescisão, O JOGO sabe que a transferência ainda pode acontecer. Decorrem negociações ao mais alto nível e o entendimento poderá ser uma realidade nas próximas horas.

Esta possibilidade explica-se com a colaboração do empresário Jorge Mendes para desbloquear a situação, que ao longo do dia chegou a estar comprometida.