Notícia nos Países Baixos: Kokçu volta a estar no radar do Benfica

A imprensa neerlandesa escreve que o Feyenoord quer 40 milhões de euros pelo médio de 22 anos.

Orkun Kokçu volta a estar na órbita do Benfica. Segundo vários relatos na imprensa dos Países Baixos, o jogador do Feyenoord, de 22 anos, agrada a Roger Schmidt, que já terá feito saber que gostava de contar com o médio na próxima época.

O jornalista turco Ekrem Konur escreve que os encarnados estão a preparar uma oferta de 40 milhões de euros pelo capitão da equipa de Roterdão. E esse será o valor que o clube pedirá a quem quiser a contratação.

Ainda de acordo com a imprensa dos Países Baixos, o Benfica terá tentado levar Kokçu no mercado de transferências de janeiro, mas o atual líder da Eredivisie terá recusado.

Um grande clube da Premier League estará também a seguir este jogador, falando-se da possibilidade de se tratar do Liverpool.

O internacional turco, que também tem nacionalidade neerlandesa, representa o Feyenoord desde a formação (passou também pelo Groningen) e esta temporada soma 12 golos e três assistências em 35 jogos.