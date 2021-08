Notícia no Brasil: Santos e Benfica com empréstimo em cima da mesa

Yony González não triunfou no Ceará e será de novo cedido pelas águias.

O Benfica está em negociações com o Santos tendo em vista o empréstimo de Yony González. A informação é da "Gazeta Esportiva", garantido que a intenção do clube brasileiro é uma cedência com a duração de um ano.

Yony, avançado colombiano de 27 anos, estava emprestado ao Ceará, também do Brasil, mas não se adaptou, esperando agora por um novo rumo na carreira.

Depois de brilhar em 2019 com a camisola do Fluminense, foi contratado pelas águias, mas sem nunca jogar com a camisola do Benfica. Foi cedido a Corinthians e LA Galaxy, este último dos Estados Unidos, antes do Ceará, onde fez 19 jogos, sem qualquer golo.