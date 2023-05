Lucas Veríssimo com a camisola do Benfica

Central do Benfica era desejado no Corinthians, por empréstimo.

Cuca abandonou o comando técnico do Corinthians na sequência da polémica ainda em torno da violação de que foi acusado nos anos 80, enquanto jogador, e isso tem reflexos no interesse do clube brasileiro em Lucas Veríssimo.

Segundo escreve o portal Terra, As conversas entre as partes "esfriaram" com a mudança de treinador - o sucessor ainda não é conhecido - e o momento turbulento do Corinthians. Cuca seria um defensor da chegada do defesa do Benfica, por empréstimo.

Lucas Veríssimo, 27 anos, perdeu espaço no plantel das águias depois da grave lesão sofrida na temporada 2020/21. Na atual, foi utilizado por Roger Schmidt em seis encontros.