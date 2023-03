Notícia no Brasil: Lucas Veríssimo poderá ter empréstimo no horizonte

O portal brasileiro "Torcedores" garante que o Cruzeiro sondou o Benfica sobre a possibilidade de o central ser emprestado ao clube até ao final de 2023.

O portal brasileiro "Torcedores" garante que o Cruzeiro, emblema recém-promovido ao Brasileirão, contactou o Benfica com vista a perceber a possibilidade de receber Lucas Veríssimo por empréstimo até ao final de 2023.

Após ter estado perto deixar as águias no mercado de inverno, o central brasileiro, de 27 anos, já terá recebido o aval de Paulo Pezzolano, treinador do Cruzeiro, que tem como principal entrave ao negócio o salário do jogador, incomportável para a realidade do clube.

Segundo a referida publicação, o Cruzeiro poderá recorrer à boa relação entre o presidente Ronaldo Nazário e Rui Costa, homólogo das águias, para desbloquear o negócio.

Recorde-se que o mercado de transferências no Brasil encerra no dia 4 de abril, mês que assinala o arranque do respetivo campeonato.

Lucas Veríssimo leva apenas seis partidas disputadas esta época pelo Benfica, tendo contrato até 2026.