Notícia na Alemanha: Tiago Dantas não vai continuar no Bayern

O Bayern não acionará a opção de compra de 7,5 milhões de euros no final da época

Tiago Dantas, anunciado, em determinado momento, como aposta de Hansi Flick, treinador do Bayern, não deverá ficar no clube alemão para lá desta temporada, A notícia é avançada por alguns órgãos de comunicação social da Alemanha.

Ou seja, o Bayern não acionará a opção de compra de 7,5 milhões de euros no final da época, alinha existente no acordo de empréstimo do jogador do Benfica. A sua chegada no Verão passado levantou bolhas dentro do clube alemão.

Segundo a Sport1, Dantas foi um pedido expresso de Flick, que recentemente até o convocou para a primeira equipa do Bayern, mas foi entretanto ultrapassado por jogadores da formação do Bayern.