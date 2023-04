Notícia na Alemanha: Schmidt chegou a ser uma hipótese para o Chelsea

Treinador do Benfica terá sido equacionado para render Graham Potter.

O trabalho desenvolvido por Roger Schmidt na primeira temporada ao serviço do Benfica não passou em claro fora de Portugal, destacando-se a performance na Liga dos Campeões, prova na qual as águias caíram nos quartos de final, aos pés do Inter.

Esta quinta-feira, uma informação com origem na Sky Sport garante que o treinador alemão chegou a ser assunto no Chelsea como um possível substituto de Graham Potter, que entretanto já deixou o cargo e foi rendido por Lampard até final da época. Diga-se que sem resultados até ao momento.

De acordo com a notícia, Schmidt tem "admiradores" no emblema londrino, mas nenhum contacto oficial foi encetado. A satisfação do treinador na aventura no clube da Luz é, de resto, salientada e a recente renovação até 2026 é prova disso mesmo.

Mauricio Pochettino tem sido apontado como o principal candidato a treinar o Chelsea na próxima temporada.