Novo contrato do guarda-redes grego deverá ser válido até 2027.

Vlachodimos e Benfica já terão acordo verbal para a renovação, avança esta terça-feira a televisão alemã Sky Sport. De acordo com as mesmas informações, o novo contrato do guardião grego será válido até 2027, faltando apenas assinar e oficializar o acordo.

O atual contrato do guarda-redes de 28 anos, que chegou ao Benfica em 2018 e que esta temporada leva 26 jogos de águia ao peito, é válido até 2025.