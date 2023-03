Notícia em Itália: PSG quer convencer Cher Ndour a deixar o Benfica

Jovem médio fez a estreia pela equipa principal dos encarnados frente ao V. Guimarães, no sábado, e termina contrato no final da temporada.

O portal italiano "Calciomercato" avança esta quarta-feira que o PSG tem seguido Cher Ndour há vários meses e está convencido pelo talento do jovem médio italiano do Benfica, estando a preparar uma proposta para o persuadir a ir para o Parque dos Príncipes no próximo verão, a custo zero.

Em final de contrato com as águias, tendo feito a estreia pela equipa principal no sábado, na vitória frente ao V. Guimarães (5-1), o médio, de 18 anos, tem sido cobiçado por vários emblemas europeus, com o PSG a pretender adiantar-se à concorrência.

Apesar disso, a renovação de contrato com o Benfica ainda será um cenário em cima da mesa. Na presente temporada, Ndour soma quatro golos e uma assistência em 23 partidas disputadas pela equipa B encarnada, tendo jogado um minuto ao serviço da equipa principal diante dos vimaranenses.

