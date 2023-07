Notícia em Itália: emblema da Serie A aproxima-se de Meité

O Génova terá abandonado as negociações pelo médio do Benfica, aproximando-o do Cagliari.

Meité aproximou-se, nos últimos dias, do Cagliari e pode ser reforço para a próxima época.

O médio encarnado tem sido apontado tanto ao Génova como ao clube da Sardenha, mas a Imprensa italiana dá conta de que o jogador pode ter o futuro resolvido nos próximos dias.

O Génova terá mesmo abandonado as negociações, aproximando o ainda jogador encarnado do Cagliari.

A Imprensa local diz que Meité prefere mesmo o projeto do Cagliari para a nova temporada e que também está agradado pela possibilidade de ser treinador por Claudio Ranieri.

Na última temporada, Meité esteve cedido à Cremonese, clube que desceu de divisão. Nesta altura está com os encarnados nos trabalhos de pré-temporada, mas ainda não cumpriu qualquer minuto pelas águias este ano.