"Nos próximos anos, Trubin vai ser um dos melhores guarda-redes do mundo"

Garantia de José Boto, antigo coordenador de scouting do Benfica e Shakhtar Donetsk.

José Boto, antigo coordenador de scouting do Benfica, trabalhou no Shakhtar Donetsk entre 2018 e 2022, tendo a oportunidade de observar Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano que tem sido apontado ao Benfica.

Em declarações ao podcast do canal "Benfica Independente", o dirigente português aprovou uma eventual contratação do guardião de 22 anos, dizendo que tem todas as qualidades para se tornar num dos melhores do mundo na sua posição num futuro próximo.

"O Trubin teve uma grande acensão... É um trabalhador nato, um miúdo maduro para a idade que tem (22 anos) e isso nota-se quando ele está na baliza. É um guarda-redes completo", começou por garantir.

"Ele tem tudo o que é importante num guarda-redes. É bom a sair aos cruzamentos, com os pés, é corajoso, lê muito bem todas as situações do jogo, é bom entre postes e ágil... Tem tudo aquilo que se procura num guarda-redes e não tenho dúvidas de que, nos próximos anos, vai ser um dos três ou quatro melhores do mundo", afiançou.

Formado no Shakhtar Donetsk, Trubin realizou 38 partidas pelo emblema ucraniano na época passada, vencendo o campeonato.