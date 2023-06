Nos Países Baixos dizem que Benfica espera resposta de Kokçu esta semana

De acordo com o portal 1908.nl, o Feyenoord pretende encaixar uma verba à volta dos 40 milhões de euros com a venda do médio turco, que está na lista de compras das águias.

Orkun Kokçu, médio turco do Feyenoord, é um alvo do Benfica para o próximo verão e, de acordo com o portal 1908.nl, as águias esperam uma resposta do jogador esta semana, de forma a fechar posteriormente a sua transferência com o campeão neerlandês.

O Liverpool será o principal concorrente dos encarnados na corrida pelo médio, de 22 anos, que terá um preço fixado em 40 milhões de euros, tendo admitido esta segunda-feira que "quer títulos e afirmar-se na Champions" num futuro próximo.

Na presente temporada, Kokçu apontou 12 golos e cinco assistências em 46 jogos disputados pelo emblema de Roterdão, sendo visto na Luz como um sucessor ideal para compensar a saída de Enzo Fernández.