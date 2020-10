Noronha Lopes volta a visar Pinto da Costa: "Que se prepare"

Candidato à presidência do Benfica já tinha respondido às declarações do presidente do FC Porto.

Após uma primeira resposta às declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, João Noronha Lopes voltou a visar o presidente do FC Porto através das redes sociais.

"Não tenho medo do futuro e muito menos daqueles que representam o pior do futebol português. O Benfica não pode hesitar contra quem nos quer mal. Seja onde for, venha quem vier. Pinto da Costa que se prepare", atirou o candidato à liderança do Benfica no Twitter.

Na entrevista que deu à TVI, Pinto da Costa tinha lançado alfinetadas na direçã de Noronha Lopes: "Qualquer indivíduo que queira ser presidente do Benfica, a primeira coisa que tem de dizer é mal de mim. Nem os conheço, surgiu agora um dos hambúrgueres, o Noronha Lopes, meteu-se comigo, mas nem vi. Vou perder tempo? Os benfiquistas que sentem o Benfica... Só vão votar nele os que forem ao McDonalds, com meia dúzia de frases feitas. Foi uma boa candidatura para mostrar que dos tais comentadores independentes, vários estão nas listas do Benfica. Jaime Antunes está na lista de Vieira, mas é independente", afirmou o presidente dos dragões.