Noronha Lopes visa Vieira: "Falta uma liderança sem silêncios, sem desculpas"

Candidato derrotado nas últimas eleições abordou atual momento do clube.

João Noronha Lopes, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, realizadas em outubro, publicou esta terça-feira um texto nas redes sociais, dirigindo críticas a Luís Filipe Vieira. "Défice de liderança", aponta.

"Começámos um mês importante numa época em que o Benfica tem de voltar às conquistas. É essa a exigência colocada por todos aqueles que vivem o clube com paixão. A nossa identidade forjou-se com ambição e vontade de vencer. Mas também com garra, entrega e superação, 'à Benfica', em todos os estádios, de norte a sul do país. Numa altura em que os benfiquistas estão impedidos de apoiar na bancada, é fundamental que a liderança do clube esteja ainda mais presente e seja um exemplo. Infelizmente, não é a isso que assistimos", surge escrito.



"O Benfica vive um défice de liderança. Falta uma voz de comando que inspire os que estão em jogo e que motive aqueles que sofrem por fora. Uma liderança sem silêncios, sem desculpas e sem resignações. Esperemos que as próximas semanas tragam sinais claros de que todos compreendem o clube que representam e estão à altura do momento. Sei que é isto que os benfiquistas esperam e desejam: mais liderança e maior exigência. Com ambas acredito que venceremos os títulos que ainda podemos conquistar esta época. Viva o Benfica!", completou Noronha Lopes.