Noronha Lopes vai esclarecer se concorre à presidência do Benfica

João Noronha Lopes, ex-candidato à presidência do Benfica

Até ao momento, ainda não ocorreu nenhuma oficialização de candidatura às eleições encarnadas agendadas para o próximo dia 9 de outubro. Noronha Lopes agendou conferência para as 17h00.

Candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, João Noronha Lopes agendou uma conferência de Imprensa, para esta quinta-feira (17h00), na qual deverá esclarecer os benfiquistas se vai concorrer no próximo ato eleitoral do clube da Luz.

Até ao momento, ainda não ocorreu nenhuma oficialização de candidatura às eleições encarnadas agendadas para o próximo dia 9 de outubro, na sequência da saída abrupta de Luís Filipe Vieira do cargo, ocupado depois pelo dirigente Rui Costa.

Em outubro de 2020, João Noronha Lopes concorreu contra o ex-presidente encarnado e Rui Gomes da Silva, nas eleições mais votadas de sempre na história do Benfica, tendo recolhido 34,71% dos votos (261.574), sendo o segundo mais votado.

João Noronha Lopes irá também abordar a comunicação de Luís Filipe Vieira ao Benfica sobre a proposta que tem em mãos sobre as suas ações da SAD.