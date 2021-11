Noronha Lopes termina e coloca à disposição trabalhos para a revisão dos estatutos do Benfica

Antigo candidato às eleições do Benfica, em 2020, contra Luís Filipe Vieira, cessou os trabalhos com vista à revisão dos estatutos do clube.

João Noronha Lopes informou esta quarta-feira, em comunicado, que deu por terminado o trabalho que desenvolveu com vista à apresentação de uma proposta de alteração dos estatutos do Benfica, colocando-o "à disposição da futura comissão" que irá avançar com o processo de revisão dos estatutos.

"A alteração dos estatutos é fundamental para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. (...) Há largos meses que trabalho com um grupo de sócios numa proposta de alteração de estatutos. Entretanto, a Direção do clube revelou também a vontade de avançar com um processo de revisão de estatutos. Saúdo esta decisão bem como o espírito agregador demonstrado pela Direção ao convidar várias pessoas deste grupo de sócios para integrarem a futura comissão", começou por escrever em comunicado.

"(...) Partilhando este espírito de união e em nome dos superiores interesses do clube, decidimos unanimemente cessar o nosso trabalho conjunto. A partir de hoje colocamos à disposição da futura comissão todo o trabalho realizado, que inclui uma reflexão profunda sobre os estatutos e sobre o regulamento geral do clube (...)", continuou.

"Estou convicto de que a aprovação de uns estatutos renovados constituirá um motivo de orgulho para a família benfiquista e um passo para virar a página, construindo um Benfica mais moderno e mais fiel aos seus princípios associativos e democráticos", concluiu João Noronha Lopes.

Leia o comunicado na íntegra:

"A alteração dos estatutos é fundamental para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Sempre defendi uma mudança que introduzisse mais transparência, maior democraticidade e um modelo de funcionamento moderno, mas fiel à nossa tradição associativa.

Há largos meses que trabalho com um grupo de sócios numa proposta de alteração de estatutos. Entretanto a Direção do clube revelou também a vontade de avançar com um processo de revisão de estatutos. Saúdo esta decisão bem como o espírito agregador demonstrado pela Direção ao convidar várias pessoas deste grupo de sócios para integrarem a futura comissão. A revisão dos estatutos merece um processo abrangente, sereno e com o tempo adequado para uma discussão e aprovação informada pelos sócios.

Partilhando este espírito de união e em nome dos superiores interesses do clube, decidimos unanimemente cessar o nosso trabalho conjunto. A partir de hoje colocamos à disposição da futura comissão todo o trabalho realizado, que inclui uma reflexão profunda sobre os estatutos e sobre o regulamento geral do clube. Agradeço a Antonio Bagão Félix, João Loureiro, Carlos Perdigão, Manuel Santos Vítor, Luis Pedro Duarte e Tiago Almeida pela disponibilidade e empenho. Faço votos para que a comissão de revisão de estatutos realize o seu trabalho com independência e sentido crítico e que o futuro projeto se baseie num debate construtivo entre todos os sócios.

Estou convicto de que a aprovação de uns estatutos renovados constituirá um motivo de orgulho para a família benfiquista e um passo para virar a página, construindo um Benfica mais moderno e mais fiel aos seus princípios associativos e democráticos.

João Noronha Lopes, sócio 5001"