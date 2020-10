Noronha Lopes reage à posição de Bernardo Silva: "Campeão dentro e fora de campo"

Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, aplaudiu a tomada de posição de Bernardo Silva, que diz que os encarnados precisam "de uma mudança".

João Noronha Lopes viu com bons olhos a tomada de posição de Bernardo Silva relativamente às eleições do Benfica e expressou nas redes sociais o agrado pelas palavras do jogador do Manchester City.

"Grande Bernardo. À Benfica. Campeão dentro e fora de campo. Está na hora de mudarmos isto. A Glória é Agora", escreveu o candidato à presidência das águias nas redes sociais.

Recorde-se que o internacional português, nesta segunda-feira, tomou uma posição sobre as eleições, dizendo que está na altura de haver uma mudança no clube.

"Não sei se estarei na posição mais adequada para falar sobre as eleições do Benfica. Ainda assim, gosto e vivo demasiado o meu clube para deixar de dar a conhecer aquilo que penso. Os benfiquistas merecem sabê-lo. O Benfica merece senti-lo", começou por escrever, antes de mostrar o seu ponto de vista com diversos exemplos e concluir:

"Acredito genuinamente que o Benfica merece e precisa de uma mudança. Uma mudança para melhor e que consiga voltar a meter o Benfica num patamar internacional. Mais ambição, seriedade, transparência e competência. E eleições é a melhor forma de nos certificarmos que o Benfica fica no caminho certo. Que ganhe o melhor candidato, cá estaremos para apoiá-lo, sempre com espírito crítico e com a exigência que ser do Benfica impõe".