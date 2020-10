Noronha Lopes: "O que se passa na BTV é uma vergonha"

Candidato à presidência do Benfica reforçou as críticas ao canal do clube por estar a passar ao lado das eleições

João Noronha Lopes promoveu esta quarta-feira uma ação de campanha na Casa do Benfica de Almada, onde reforçou as críticas à BTV por não promover debates ou tempos de antena aos candidatos às eleições marcadas para 30 de outubro. ""O que se passa na BTV é uma vergonha, uma situação que merecia uma queixa à ERC. É uma vergonha para o Benfica e para o atual presidente que instrumentaliza a televisão do clube. A BTV é um espaço de todos os benfiquistas e devia estar ao serviço de esclarecer todos os benfiquistas. Mas isso não acontece. Desculpas de que a política editorial sempre foi essa são desculpas de mau pagador. Comigo será diferente, comigo será um canal de todos os benfiquistas", afirmou o gestor, que esteve na margem Sul do Tejo acompanhado por José Theotónio e Jorge Fonseca Ferreira, candidatos a presidente do Conselho Fiscal e a vice-presidente, respetivamente.

O rosto da lista B também prometeu uma transição "suave" caso saia vencedor das eleições. "A transição será assegurada pela excelente equipa que preparámos ao longo de meses, que estudou o Benfica a fundo e desenvolveu o projeto que vai recuperar o Benfica como clube de grande sucesso desportivo nacional e internacional. Não queremos fazer nada nem qualquer mudança que ponha em causa o objetivo desportivo para esta época. A prioridade é sermos campeões nacionais e vencermos a Liga Europa e criaremos todas as condições necessárias", salientou.