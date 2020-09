João Noronha Lopes usou as redes sociais para deixar o seu comentário ao facto do Benfica ter sido elimindo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Temos que gostar muito do Benfica quando ganha, mas temos que gostar ainda mais do Benfica quando não ganha" é, claramente, a frase forte da declaração de João Noronha Lopes, publicada esta quarta-feira. O candidato ao ato eleitoral do Benfica, agendo para outubro, usou as redes sociais para deixar o seu comentário ao facto do Benfica ter sido elimindo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.