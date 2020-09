Noronha Lopes aposta no comboio do Benfica e realça: "Por menos de um Cádiz..."

Em Felgueiras, o candidato apontou uma das suas medidas se derrotar Vieira em outubro.

Num jantar com os benfiquistas de Felgueiras, Noronha Lopes anunciou o projeto de recuperar o comboio do Benfica, que possibilitará o transporte nos dias de jogo em casa, mas sem depender da disponibilidade da CP.

Noronha Lopes lembrou a contratação de Jhonder Cádiz para explicar a sua estratégia.

"Por menos de um Cádiz, negócio que até hoje nenhum Benfiquista entende, vamos trazer de volta o comboio do Benfica. Vamos fazer dele um autêntico museu vivo e vamos pô-lo a correr este país e a voltar a trazer adeptos ao estádio!", explicou o candidato à presidência do Benfica.

"Este projeto será uma materialização da ambição, do profissionalismo e do benfiquismo que queremos trazer para o clube. Mais do que um simples comboio, será um verdadeiro ícone benfiquista, um comboio que em dias de jogo gere animação e traga adeptos ao estádio, mas que nos restantes dias possa visitar diferentes pontos ao longo do país e receber visitas guiadas em parceria com casas do Benfica e escolas locais."

Recorde-se que o comboio do Benfica funcionou entre as épocas 2013/14 e 2017/18, então numa parceria com a CP. Noronha Lopes irá revelar outras iniciativas do seu programa nos próximos dias.