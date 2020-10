Noronha Lopes ao ataque: "Vieira não sabe viver com o contraditório. Tem medo"

João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, voltou este sábado a criticar o atual presidente encarnado, Luís Filipe Vieira

"Nas últimas 48 horas fui desafiado duas vezes por sócios, primeiro primeiro em Viseu e depois em Abrantes. Ambos querem que eu debata com Vieira. Aceitei de imediato debater nesse mesmo local, quando Vieira quisesse. Fi-lo pelo respeito que os sócios merecem, por entusiasmo em debater o futuro do clube, porque esta missão nos deve apaixonar, e porque nunca fui medroso na minha vida. Não ia começar agora.", publicou João Noronha Lopes este sábado na rede social Twitter, voltando a insistir na ideia de existirem debates entre os candidatos às eleições do Benfica.

"Quanto a Luís Filipe Vieira, leva 17 anos deste temor nocivo para o Benfica. Foge dos seus opositores. Evita a verdade. Não tenham dúvidas. O comportamento do candidato Luis Filipe Vieira impede o Benfica de ser melhor. Vieira prossegue alegremente porque entende que debates são ruído. Não é o ruído que o incomoda. É o debate de ideias. Esta é uma posição que humilha os pergaminhos democráticos do clube a que ele preside", prosseguiu na thread publicada naquele rede social.

"Vieira não sabe viver com o contraditório. Tem medo e por isso prejudica o emblema que devia defender. Respeite os sócios, os verdadeiros donos do clube. O convite lançado primeiro em Viseu e depois em Abrantes (assim sim) não foi feito por mim. Foi feito por sócios do Benfica que querem conhecer as propostas para o futuro do clube. Aceite o convite deles. Debata comigo na presença de todos os candidatos", concluiu,