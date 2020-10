Noronha Lopes anuncia que não volta a candidatar-se

A lista B, de João Noronha Lopes, somou 261 mil 750 votos, ou seja 34,71%. Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica, com 471 mil 660 votos - 62,59%.

"O que vou fazer? Esta seria a única eleição a que me iria candidatar, vamos ver como as coisas se passam. Mas nunca abdicarei da minha essência benfiquista.", disse Jão Noronha Lopes, candidato vencido nas eleições do Benfica, que acabaram com a reeleição de Luís Filipe Vieira.

"Eu tenho um compromisso com a minha família de que esta seria a única eleição a que me ia candidatar. Vams ver como as coisas se passam. Uma coisa garanto: nunca abdicarei da minha cidadania benfiquista e de procurar o que for melhor para o meu clube", disse ainda,