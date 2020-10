Noronha Lopes: "Ângelo Martins foi grande como jogador e formador"

Candidato à presidência do Benfica marcou presença no último adeus a uma das figuras do clube.

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, marcou esta terça-feira presença na cerimónia de cremação de Ângelo Martins, antigo jogador que foi bicampeão europeu pelo clube da Luz.

"Estou aqui para prestar homenagem a um dos grandes campeões do Benfica, que nos fizeram grandes na Europa. Uma grande figura do Benfica e do futebol português. Foi grande como jogador e formador. Por ele passaram alguns dos grandes jogadores do Benfica", afirmou aos jornalistas.

"Estas referências são sempre exemplos a seguir para os mais novos", vincou Noronha Lopes, recusando-se a fazer declarações sobre o ato eleitoral agendado para dia 30 de outubro.

Luís Filipe Vieira, por seu lado, marcou presença na cerimónia na companhia dos "vices" José Eduardo Moniz e Varandas Fernandes.

Ângelo Martins é considerado um dos símbolos da história do Benfica, clube que representou entre 1952 e 1965 e pelo qual conquistou duas Taças dos Campeões Europeus, utilizado nas finais de 1961 com Barcelona (3-2), e 1962 com Real Madrid (5-3).

O defesa conquistou ainda pelas águias sete títulos de campeão nacional (1954/55, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65) e cinco taças de Portugal (1952/53, 1954/55, 1956/57, 1961/62, 1963/64), num percurso que levou a ser internacional pela seleção portuguesa, com 20 presenças.