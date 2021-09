Noronha Lopes afirma: "Não vou dar o meu apoio a Rui Costa"

No momento em que anunciou que não vai candidatar-se à presidência do Benfica, João Noronha Lopes declarou que não apoiará Rui Costa, caso o dirigente se venha a candidatar.

João Noronha Lopes anunciou, esta quinta-feira, que não vai candidatar-se à presidência do Benfica e deixou claro que não vai apoiar Rui Costa, embora o atual presidente não tenha ainda confirmado que vai ser candidato. Quanto a outras candidaturas, diz ser "prematuro" pronunciar-se sobre se apoiará ou não algum candidato.

"Tenho uma grande admiração por Rui Costa enquanto jogador. Enquanto dirigente, não vou dar o meu apoio a Rui Costa, porque faço um balanço negativo dele em grandes cargos diretivos da maior responsabilidade. Quando tivemos a OPA ilegal, não ouvi uma palavra de Rui Costa. Quando tivemos a demissão do presidente da Assembleia Geral, porque não concordava com o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária, não ouvi uma palavra de Rui Costa. Onde ele estava? Estava ausente em momentos graves da história do Benfica", referiu.

"Quanto a outras candidaturas, não tenho conhecimento dos outros candidatos, portanto será prematuro pronunciar-me", completou João Noronha Lopes.