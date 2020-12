"FC Porto? Uma coisa de cada vez. Normalmente, em Barcelos, os jogos não são fáceis"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, afirmou, este sábado, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, que só depois de Barcelos pensará na Supertaça, a discutir na quarta-feira com o FC Porto.

Gestão em Barcelos a pensar na Supertaça: "Uma coisa de cada vez. Amanhã, temos um jogo para o campeonato, para um objetivo muito importante, se não o mais importante da calendarização dos objetivos do Benfica. Normalmente, em Barcelos os jogos não são fáceis. Estamos preparados, como fazemos sempre, para vencer e trazer pontos, os três pontos. Sabemos que, hoje, muitas vezes, [face a]os desequilíbrios no plano técnico de umas equipas para as outras podem-se fazer equilíbrios no plano táticos num só jogo, que é o que acontece, muitas vezes, com aquelas equipas chamadas não tão fortes como as equipas grandes. Portanto, é um jogo complicado, com grau de exigência máxima, estando a equipa do Benfica focada e conhecendo a qualidade do nosso adversário, porque os nossos adversários também têm qualidades. Foi isso que trabalhámos neste dias, para chegarmos a Barcelos e impormos o nosso jogo e, se possível, não deixarmos o Gil Vicente impor o seu jogo para que as coisas possam ser mais fáceis na conquista da vitória, que é aquilo que o Benfica quer. Quanto ao outro jogo, vamos pensar depois do jogo de Barcelos o que vai acontecer para quarta-feira, porque tem de ser uma coisa de cada vez."

FC Porto é o jogo mais importante desde o regresso ao Benfica para ganhar títulos: "O mais importante não é. É um dos jogos importantes, porque define um objetivo, o primeiro da época. Mas, todos os objetivos e todos os troféus são importantes, claro. Não vamos aqui ignorar que uns são mais importantes do que os outros. Na disputa dos dois jogos, claro que um é a disputa de uma final de um título e outro é a de um jogo do objetivo mais importante do Benfica, que é o campeonato nacional. Não podemos pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que, teoricamente, tu não possas planear não direi uma estratégica, mas uma metodologia de treino para ver o que pode acontecer no primeiro e depois no segundo jogo, mas ainda não aconteceu o primeiro, não podes pensar no segundo"