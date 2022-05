No radar do Benfica: Gotze abre a porta à saída do PSV

O internacional germânico comentou o seu futuro, mantendo aberta a possibilidade de trocar de clube

A preparar uma transformação tática no Benfica, Roger Schmidt considera Mario Gotze, médio-ofensivo alemão com o qual trabalhou no PSV, uma opção importante para alinhar no novo esquema, que deverá passar pelo 4x3x3 ou um 4x2x3x1 face à sua capacidade de finalizar e também de assistir.

O internacional germânico, entretanto, comentou o seu futuro, mantendo aberta a possibilidade de trocar de clube no verão apesar de apontar o contrato que o liga ao conjunto de Eindhoven até 2024.

"É importante aproveitar agora a pausa e depois veremos o futuro. É fundamental o facto de existir ambição aqui. Ainda tenho contrato por mais dois anos, mas vamos ver o que poderá acontecer nas próximas semanas", afirmou o futebolista, cuja contratação divide, contudo, a SAD das águias.