No Name Boys provocam desacatos e ferimentos num polícia

Comunicado da PSP dá conta do sucedido na via pública após o Benfica-Famalicão, disputado na sexta-feira à noite no Estádio da Luz

Foi através de um comunicado que a PSP deu este sábado conta da existência de desacatos protagonizados pelos No Name Boys, claque afeta ao Benfica. O grupo de adeptos, recorde-se, comemoram este sábado o 31.º aniversário.



Foi já depois do ginal do jogo com o Famalicão, na sexta-feira, que os NN, ocuparam o a via pública junto ao Estádio da Luz, deflagrando artefactos pirotécnicos. O que originou uma intervenção policial.

COMUNICADO

"O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da 3.ª Divisão, no dia 3 de março, levou a cabo a operação de segurança ao jogo realizado entre o Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube de Famalicão, da qual se destaca o seguinte:

1. As equipas de futebol bem como os adeptos entraram e saíram do Estádio Sport Lisboa e Benfica, em condições de segurança, sem qualquer incidente a registar.

2. Durante o jogo, foram registados comportamentos que motivaram o levantamento de 3 autos de contraordenação, por utilização de artefactos pirotécnicos e 1 por comportamentos inadequados, e ainda a queda de um adepto, tendo este necessidade de receber tratamento médico;

3. Após o fim do jogo, a maioria dos adeptos saiu do estádio para os seus destinos, permanecendo nas imediações algumas centenas de adeptos pertencentes ao "No Name Boys";

4. Pouco depois das 00H00, do dia 4 de março, alegadamente em celebração do aniversário daquele grupo, os adeptos, ocupando a via pública, começaram a deflagrar artefactos pirotécnicos;

5. Estes comportamentos, em violação da normas sobre a circulação rodoviária e o uso de pirotecnia, começaram a pôr em risco os condutores e transeuntes que ainda circulavam naquela área.

6. Os polícias que integravam o policiamento e que estavam a monitorizar aqueles adeptos, aproximaram-se para dissuadir e fazer cessar tais comportamentos, e, face a esta movimentação foram alvo de arremesso de pedras e garrafas;

7. Do arremesso de objetos resultaram danos em duas viaturas não policiais e ferimentos num dos polícias;

8. Perante os ilícitos e comportamentos violentos contra os Polícias, foi levada a cabo uma ação de dispersão, utilizada a força e o disparo de 2 munições menos letais;

9. Após a intervenção da PSP foi reposta a ordem pública e recolhidos vários artigos pirotécnicos;

10. A PSP apela aos adeptos que cumpram as ordens legais e legitimas dos polícias para que seja garantida a segurança de todos os intervenientes nos espetáculos desportivos e que e se abstenham de comportamentos agressivos e violentos, perante os quais a PSP não hesitará em ter uma atuação dissuasora e determinada".