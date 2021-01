No Brasil revelam o sonho de Jesus depois de terminar vínculo com o Benfica

Brasileiros apontam o treinador ao escrete.

Com contrato válido com o Benfica até 2022, Jorge Jesus continua a ser visto no Brasil como um técnico que poderá voltar ali para trabalhar. De acordo com um artigo publicado no "Globo", que se refere a alegadas fontes próximas do treinador das águias, este admite a possibilidade de voltar ao outro lado do Atlântico - não para regressar ao Flamengo mas para assumir a seleção canarinha no próximo Mundial.

A mesma notícia fala de um "sonho" que o treinador português poderá ter de liderar o Brasil na prova que se vai disputar no Catar entre novembro e dezembro de 2022, ou seja, já depois de o atual vínculo com os encarnados estar terminado.

Recorde-se que atualmente o Brasil é orientado por Tite e, na fase de grupos da Conmebol, os canarinhos lideram com quatro vitórias em quatro partidas.