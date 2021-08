No Brasil há quem garanta que David Luiz no Benfica depende da Champions

Jornalista brasileiro Jorge Nicola afirma que chegada do defesa brasileiro à Luz depende apenas da ida do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os rumores sobre o destino do defesa David Luiz são muitos. Depois de terminar o contrato com o Arsenal, o internacional brasileiro é um jogador livre no mercado. E após quase acertar a ida para o Adana Demirspor, da Turquia, eis que no Brasil dizem quem o jogador de 34 anos pode, afinal, rumar à Luz.

De acordo com o jornalista brasileiro Jorge Nicola, do portal "Yahoo!", a chegada do defesa brasileiro ao Benfica depende apenas da ida à fase de grupos da Liga dos Campeões. No Brasil, fala-se também da possibilidade de o jogador regressar ao país para vestir a camisola do Flamengo.

David Luiz, 34 anos, começou no futebol europeu ao serviço do Benfica, seguindo-se Chelsea, em duas ocasiões, PSG e Arsenal. Foi 57 vezes internacional pelo Brasil e apontou três golos.