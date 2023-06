Imprensa brasileira assegura que uma porta se fechou para Lucas Veríssimo

Lucas Veríssimo, central do Benfica

Corinthians terá desistido da contratação do central do Benfica.

Não será pela mão do Corinthians que Lucas Veríssimo deverá sair do Benfica. A ESPN Brasil assegura que o clube brasileiro já desistiu da contratação do central de 27 anos e que está a analisar outras soluções para a defesa.

O brasileiro, este ano, pouco jogou pelo clube: fez apenas seis jogos, depois de na época passada se ter lesionado gravemente, numa altura em que era titular das águias.

Veríssimo chegou a Portugal na época 2020/21, oriundo do Santos.