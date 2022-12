No Brasil garantem que Rodrigo Pinho vai ser reforço do Coritiba

Avançado deverá rumar em definitivo ao Brasil.

Rodrigo Pinho vai ser reforço do Coritiba, garantem no Brasil, mais concretamente o "Globoesporte". A contratação terá sido acertada na terça-feira.

De acordo com as mesmas informações, confirmadas também pela "Banda B", do Brasil, o avançado do Benfica vai rumar em definitivo ao emblema brasileiro, assinando um contrato de dois anos e meio.