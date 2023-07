No Brasil explicam o que fez o Flamengo desistir de contratar Lucas Veríssimo

Benfica terá exigido uma cláusula de compra obrigatória, algo que não agradou ao clube carioca.

Lucas Veríssimo foi emprestado por uma temporada ao Corinthians, mas também esteve a ser cogitado pelo Flamengo. No entanto, o negócio com o Mengão não foi avante e o portal GloboEsporte dá duas razões para que tal não tenha acontecido.

A primeira é que o Benfica terá imposto uma cláusula de compra obrigatória do passe, com a qual o emblema brasileiro não estava de acordo. Depois, o facto de o Flamengo não ter como prioridade a contratação de um defesa-central - o meio-campo é a zona do terreno que mais necessita de ser reforçada.