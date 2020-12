No Brasil dizem que Veríssimo já treinou, viajou e é opção para o Santos

Futuro do central continua por definir.

Ainda com o futuro incerto, Lucas Veríssimo, central do Santos com proposta de Benfica e Al Nassr, havia recusado treinar e pedido para não jogar contra o Grémio, amanhã, quarta-feira, em jogo da Taça Libertadores.

No entanto, no Brasil já afirmam que o jogador já terá treinado e viajado com o plantel, podendo ser opção para o jogo agendado para as 22h15 de amanhã, quarta-feira.

O jornalista Musetti Perazolli, da "Gazeta Esportiva", recorreu ao Twitter para revelar ter existido uma conversa entre o treinador, Cuca, e o central que assim poderá ser utilizado no jogo da Taça Libertadores.

De recordar que o brasileiro quer sair para o Benfica, mas o Conselho Fiscal recusou uma proposta de 6,5 milhões de euros a serem pagos de modo faseado.