No Brasil dizem que dirigentes do Flamengo viajam para Portugal em "tentativa final" por Jesus

Conversa com o atual treinador do Benfica será determinante.

Muito se tem falado da possibilidade de Jorge Jesus regressar ao Flamengo. O clube brasileiro não esconde o interesse no treinador do Benfica e, de acordo com o "Globoesporte", dirigentes do "Menção" viajarão na sexta-feira para Portugal, de forma a conversarem com o técnico.

Marcos Braz, vice-presidente, e Bruno Spindel, diretor executivo do futebol do clube, ainda segundo o "Globoesporte", viajam para Lisboa numa "tentativa final" por Jesus. No entanto, tem três outros treinadores portugueses "na manga", caso o atual técnico do emblema encarnado falhe. Tratar-se-á de Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa.

De acordo com as mesmas informações, no Flamengo entende-se não poder "ignorar a pressão que Jorge Jesus encara no Benfica", mas, ao mesmo tempo, "é fundamental ouvir da boca do treinador se deseja ou não voltar a comandar a equipa".

As três alternativas

Carlos Carvalhal - O Flamengo não pretende pagar a cláusula de rescisão ao Braga, no entanto, entende que a situação é negociável e pensa em incluir um jogador no negócio, se necessário.

Paulo Fonseca - É o único da lista que está desempregado, depois de ter deixar o comando técnico da Roma.

Paulo Sousa - É vista como uma situação "menos simples", de acordo com o "Globoesporte". É o selecionador da Polónia, mas o "Mengão" terá recebido a informação de que a negociação é viável, vendo o nome com bons olhos.