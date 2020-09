No Brasil apontam "duas consequências" e perguntam: "O que será de Jesus?"

Eliminação do Benfica na Champions gerou grande impacto no Brasil.

Jorge Jesus deixou marca no Flamengo e no futebol brasileiro durante o ano em que orientou o campeão brasileiro e da América do Sul. Como tal, seria de esperar que a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões, diante do PAOK, gerasse inúmeras reações no Brasil. E assim foi.

Depois de muitos comentários irónicos de diversos órgãos de comunicação locais e da massa adepta do Flamengo, foi a vez de o Globoesporte fazer uma análise mais a frio da derrota encarnada em Salónica e respetivas implicações.

O site aponta "duas consequências imediatas": "O destino é cruel até com Jesus. Pois, no dia do primeiro jogo oficial da segunda passagem do técnico no Benfica, ele sofreu um baque. A queda precoce na Liga dos Campeões traz duas consequências imediatas no clube: a imediata busca por um novo camisa 9 e a readequação do orçamento, que pode ter perda de 37 milhões de euros sem a vaga na fase de grupos do torneio. (...) O Benfica perdeu por 2-1 para o PAOK e não disputou sequer os play-offs. Se avançasse e caísse na fase seguinte, teria direito a pelo menos 5 milhões. Agora, nem isso. Irá para a Liga Europa, e a diferença de premiação entre os dois torneios é grande", assinala o Globoesporte, que destaca a procura de Jesus por um goleador, depois das negociações falhadas por Cavani e mesmo com a contratação de Darwin Núñez.

Tudo encabeçado por uma questão que o Globoesporte lança: "O que será de Jesus?"