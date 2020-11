No Brasil admitem alvo falhado: "Treinador do Benfica inviabilizou saída"

Lesão de Pedrinho e adaptação de Diogo Gonçalves a lateral-direito fazem aumentar possibilidades de Cervi entrar nas contas do treinador.

Tapado por Everton, titular nos dez encontros oficiais disputados até ao momento, Cervi tem suscitado interesse no Brasil, nomeadamente de clubes como Internacional, Grémio e Palmeiras, mas Jorge Jesus não tem facilitado, travando a cobiça pelo internacional argentino.

Depois de já terem tentado no passado atacar a contratação do camisola 11 da Luz, os dois emblemas de Porto Alegre mantêm o atleta na mira, como alvo para reforçar o plantel, mas o facto de o mercado no Brasil fechar já segunda-feira, aliado à vontade de Jesus, leva a que o cenário de permanência na Luz seja neste momento o mais provável. "Esse jogador já foi pensado e trabalhado, mas o Benfica teve o próprio treinador a inviabilizar a saída", assumiu no Brasil Romildo Bolzan, presidente do Grémio.

Cervi foi lançado pela primeira e única vez esta temporada no desaire com o Boavista, na última segunda-feira no Estádio do Bessa, contabilizado apenas 28 minutos disputados. Apesar disso, o jogador, que esteve sentado no banco de suplentes nos três jogos da Liga Europa, com Lech Poznan, Standard de Liège e Rangers - os regulamentos permitem ter mais opções -, tem a porta aberta para a sua continuidade no clube, até porque para as alas Jesus conta agora apenas com Everton, Rafa e Pizzi para o posto, isto porque Pedrinho está lesionado e Diogo Gonçalves está a ser adaptado a lateral-direito.